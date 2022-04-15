"Мне нет дела до их семьи": Ерке Есмахан ответила на слухи о "романе" с Кайратом Нуртасом

Кайрат Нуртас и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/kair_n

Казахстанская певица Ерке Есмахан возмутилась слухам о ее "романе" с Кайратом Нуртасом. Она заявила, что они с Кайратом всего лишь друзья и коллеги. Артистка искренне желает счастья его семье, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков написал Ерке: "Не разбивайте семью Кайрата". Это возмутило 37-летнюю певицу и она решила навсегда поставить точку в досужих слухах.

Отметим, что недавно Ерке была на пышном торжестве в честь 54-летия мамы Кайрата Нуртаса. А в конце февраля артистка устроила сюрприз Кайрату Нуртасу, прилетев на Мальдивы на его 33-летие.

"Дорогие мои, мне нет дела до семьи Кайрата и Жулдыз. Пусть они вместе будут счастливы, пусть радуются достижениям своих детей. Поздравляю с днем рождения Жулдыз.

А то, что я не имею никакого отношения к испытаниям, которые им выпали, свидетелем является Аллах. Свидетели - семья Нуртаса, Жулдыз и Кайрат. А те, кто распускает слухи, не навязывайте мне свои грязные мысли!

Я не стану хуже из-за ваших слов, каждое ваше слово вернется к вам бумерангом. Но я всех вас простила, всех люблю. Пусть Аллах даст терпения и мудрости. Знайте, мы с Кайратом друзья, коллеги, брат и сестра, делимся секретами. А с Гульзирой апке мы подружки.

А если я разделяю их радость и фотографируюсь вместе с ними - это мое уважение, мое желание. Не надо забывать истину, что человеку нужен человек. Найдите мне теперь другого "парня", вместо Кайрата!" - заявила она.

Сторис Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965153-mne-net-dela-do-ih-semi-erke-esmahan-otvetila-na-sluhi-o-romane-s-kayratom-nurtasom/