"Ни для кого не будь чужой": Жулдыз Абдукаримову с 34-летием одна из первых поздравила свекровь

Гульзира Айдарбекова и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Супруга певца Кайрата Нуртаса отмечает сегодня, 14 апреля, свое 34-летие. Актриса уже получила первые поздравления, в числе которых прозвучали и теплые слова-пожелания ее свекрови - продюсера Гульзиры Айдарбековой, передает NUR.KZ.

Накануне Гульзира Айдарбекова пышно отметила 54-летие. На празднике присутствовала и ее старшая сноха. А сегодня Жулдыз Абдукаримовой исполнилось 34 года.

Актриса опубликовала в Instagram тематическое видео. Сидя на кровати, она зажигает свечу на милом тортике и загадывает желание.

"Добро пожаловать, мой новый год. Тысяча благодарностей Аллаху за возможность жить и радоваться", - отметила она.

Теплое поздравление старшей келин адресовала в своем Instagram мама Кайрата Нуртаса, разместив совместное с ней фото. Пожелания она написала в стихотворной форме.

"Поздравляю тебя с новой радостью, ни для кого не будь чужой, цени справедливость и честь, а в душе оставайся невинным ребенком. С днем рождения, моя Жулдыз. Будь счастлива!" - отметила она.

Подписчики Гульзиры Айдарбековой восхитились ее мудростью.

"У вас с келин дни рождения идут подряд, как здорово", "Настоящие красавицы", "Как бы не сглазить, всем бы такую свекровь, как вы", "Поздравляем вас с днем рождения вашей старшей снохи", - написали они.

Отметим, что Гульзира Айдарбекова и ранее говорила, что любит старшую сноху. В свою очередь, Жулдыз Абдукаримова приехала на свадьбу младшего брата мужа, тем самым поставив точку в слухах о разводе с Кайратом Нуртасом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964959-ni-dlya-kogo-ne-bud-chuzhoy-zhuldyz-abdukarimovu-s-34-letiem-odna-iz-pervyh-pozdravila-svekrov/