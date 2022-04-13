Гульзира Айдарбекова устроила пышный той в честь своего 54-летия (фото, видео)

Гульзира Айдарбекова с невестками. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отечественный продюсер Гульзира Айдарбекова устроила пышное торжество по случаю своего дня рождения. Как отметила мама популярного певца Кайрата Нуртаса, она планировала собрать всех близких и друзей в священные дни Рамазана, чтобы дать ауызашар, передает NUR.KZ.

Гульзиру Айдарбекову начали поздравлять еще с 12-ти ночи, она рассказывала, что ее телефон разрывался от звонков. А старший сын Кайрат Нуртас растрогал ее своей речью и довел до слез.

Вечером звездная семья отправилась в роскошный ресторан Алматы, где собрались яркие предствители казахстанского шоу-бизнеса - Ерке Есмахан, Мадина Садвакасова, Мейрамбек Беспаев, Мирас и Куралай, Женис Искакова, Беркут и Аиша и другие отечественные звезды. Все они пришли поздравить именинницу с 54-летием.

Кадры празднования то и дело появлялись на страничках гостей в соцсетях. Для виновницы торжества спел ее любящий супруг Нуртас Айдарбеков. А Кайрат Нуртас исполнил песню "Мама" из кинофильма "Наш милый доктор", а также произнес свои теплые слова-поздравления.

"Отец, благодарю вас, что выбрали нам такую маму", - отметил он.

Сама именинница поблагодарила пришедших гостей.

"Благодаря Аллаху ауызашар состоялся и закончился он празднованием моего дня рождения, поскольку было много артистов. Пусть будет у нас много праздников. Я безмерно благодарю вас за ваши искренние поздравления и пожелания", - написала она в Instagram.

Надо отметить, что на торжестве была и ее старшая невестка Жулдыз Абдукаримова. В своем аккаунте она тепло поздравила свекровь.

"С 17-ти лет я была свидетелем трудностей и радостей, что вы пережили. Время пожинать плоды. Желаю вам быть всегда в окружении своих любимых внуков", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964776-gulzira-aydarbekova-ustroila-pyshnyy-toy-v-chest-svoego-54-letiya-foto-video/