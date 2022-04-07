"Устраивать хайп или обвинять - не мое": Жулдыз Абдукаримова высказалась о личной жизни

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Супруга Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова высказалась о своей личной жизни и скандалах вокруг нее. Актриса заявила, что не нуждается в хайпе, передает NUR.KZ.

Знаменитость пожаловалась, что даже во время Рамадана вокруг нее не утихают слухи и сплетни.

"Вчера увидела несколько пабликов, где меня отмечали снова и снова. Устраивать хайп или обвинять - это не мое. Видимо, по этой причине, несмотря на то, что журналисты из разных каналов связывались со мной 1045 раз, пытаясь пригласить на "платные" интервью, я отказывалась. Наверное, из-за моих отказов появляются бредовые публикации с разными темами", - посетовала Жулдыз.

Актриса заявила, что ей не нужен был хайп, поэтому страна не услышала ее оправданий или осуждений. Жена Нуртаса также подчеркнула, что не собирается делиться подробностями своей личной жизни со всеми подряд или просить у кого-то советов.

"Я знаю одно: для меня не существует никакого другого выбора, кроме счастья моих детей. Я уважаю ваше мнение и отношусь к нему с пониманием", - высказалась представительница отечественного шоу-бизнеса.

Жулдыз Абдукаримова также призвала не клеветать на других людей, так как это не приведет ни к чему хорошему.

Напомним, ранее Кайрат Нуртас показал кадры романтической прогулки по ночному Алматы, намекнув, что рядом с ним его "звездочка".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963967-ustraivat-hayp-ili-obvinyat-ne-moe-zhuldyz-abdukarimova-vyskazalas-o-lichnoy-zhizni/