"Одиночество присуще только Аллаху": Молдир Ауелбекова ответила на вопрос о замужестве

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова обнадежила своих фанатов, которые желают ей счастья в личной жизни. Разведенная певица намекнула, что не исключает возможности третьего брака в будущем, передает NUR.KZ.

В ноябре прошлого года Молдир Ауелбекова шокировала фанатов признанием о разводе со вторым супругом. Немногим раньше перенесшая коронавирус певица родила дочь.

Поклонники, обеспокоенные судьбой молодой одинокой матери, то и дело интересуются, собирается ли она устраивать личную жизнь.

Однажды Молдир заявила, что ее сердце превратилось в камень, и попросила тайных почитателей оставить свои надежды. В этот раз певица ответила на вопрос о том, возникает ли у нее мысль о повторном замужестве, несколько по-иному.

"Одиночество присуще только Аллаху", - заявила она.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Подписчики поинтересовались и тем, как обстоят дела с ее творчеством. Молдир сообщила, что скоро представит на суд зрителей пять новых песен.

Певица призналась, что каждый ее успешный шаг - это благословение Всевышнего и заслуга ее заботливых родителей, которые во всем ей помогают и всегда ее поддерживают.

Напомним, Молдир Ауелбекова растрогала фанатов, признавшись, что ее жизнь после развода налаживается. Ранее она сообщала, что бывший супруг потребовал вернуть подаренный ей автомобиль, после того, как она попала на нем в аварию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963807-odinochestvo-prisusche-tolko-allahu-moldir-auelbekova-otvetila-na-vopros-o-zamuzhestve/