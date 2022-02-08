Попавшая в ДТП Молдир Ауелбекова рассказала, что экс-супруг потребовал вернуть Bentley

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие на дорогом авто, которое ей подарил бывший супруг. По словам артистки, мужчина потребовал вернуть его подарок и оплатить ремонт, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекова рассказала, как оказалась должна за машину, которую когда-то приняла в дар.

"Я попала в ДТП на Bentley, за рулем которого была. Слава Богу, все целы. Это авто мне подарили. Человек, подаривший мне Bentley, из-за ДТП потребовал вернуть машину и оплатить пять миллионов тенге за ремонт бампера. Ужас. Кого-то заботит здоровье, а кого-то имущество", - написала она в сторис Instagram.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Подписчики поинтересовались, не о бывшем ли муже певицы идет речь.

"Конечно. Еще раз доказано, что следует полагаться только на самого себя. Главное, чтобы были здоровы мои дети, остальное я все сама сделаю. Пусть Всевышний не даст зависеть от кого-либо", - отметила она.

Позже артистка написала пост, где поблагодарила неравнодушных подписчиков.

"Спасибо за вашу поддержку. Конечно, дело не в машине или пяти миллионах тенге. Меня шокировало то, что, услышав об аварии, отец моей дочери даже не поинтересовался, не пострадала ли я в ДТП.

Он сразу же начал беспокоиться о машине, закидывая вопросами, сильно ли я ее ударила, куда пришелся удар, знаю ли, сколько эта машина стоит вообще.

У меня нет слов. Это последняя точка. Я доверила все Аллаху. Всевышний справедлив, он все решит. Нужно только время. На этом тема закрыта", - резюмировала Молдир.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Напомним, в ноябре прошлого года Молдир шокировала признанием о своем разводе. Позже она рассказала, что стало причиной расставания со вторым мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1955179-popavshaya-v-dtp-moldir-auelbekova-rasskazala-chto-eks-suprug-potreboval-vernut-bentley/