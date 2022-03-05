"За трудностью следует облегчение": разведенная Молдир Ауелбекова растрогала фанатов

Молдир Ауелбекова с сыном. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова призналась, что ее жизнь после развода налаживается. Она достигла успеха в бизнесе и продолжает заниматься творчеством. Вдохновляют артистку на достижения ее дети, передает NUR.KZ.

Артистка опубликовала теплую фотографию с маленьким сыном и отметила, что верит в лучшее. Она не раз отмечала, что дети - смысл ее жизни. У экс-солистки "КешYOU" подрастают Салтай и Айару.

"Все к лучшему. За каждой трудностью следует облегчение. Слава Богу", - написала Молдир на своей страничке, отметив, что стала успешнее в бизнесе.

Подписчики поспешили поддержать мать двоих детей добрыми словами.

"Пусть улыбка не сходит с ваших уст", "Пусть ваши крылья не устают летать", "Вы такая замечательная", "Самая простая из звезд шоу-бизнеса", "Милость Всевышнего безгранична", "Успехов вам во всех начинаниях", - написали они.

Отметим, что в ноябре прошлого года Молдир шокировала признанием о разводе со вторым мужем. Позже она рассказала о причине своего разводе. Она также отметила, что бывший муж видится с дочерью, которую она родила в середине июня прошлого года.

Кроме того, попавшая в ДТП Ауелбекова призналась, что муж потребовал подаренный им Bentley. А недавно певица обратилась к тайным поклонникам, заявив, что ее сердце превратилось в камень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959468-za-trudnostyu-sleduet-oblegchenie-razvedennaya-moldir-auelbekova-rastrogala-fanatov/