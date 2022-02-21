"Оставьте свои надежды": разведенная Молдир Ауелбекова обратилась к тайным поклонникам

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Не так давно певица Молдир Ауелбекова рассталась со вторым мужем. Молодая мать отметила, что после развода сердце ее стало каменным. Она не верит, что встретит мужчину, который излечит ее сердечные раны, передает NUR.KZ.

Молдир рассказала, что тайный поклонник подарил ей цветы.

"Два года тому назад мне писал один мужчина, признаваясь в своих чувствах. Когда я вышла замуж, он больше не беспокоил. Сегодня я пошла на занятия и увидела парня, стоящего с цветами в руках. Молодой человек рассказал, что это он писал мне письма и назвал свое имя.

Я приняла цветы, чтобы не расстроить его совсем. Но хочу сказать: "Уважаемые мужчины, которые желают выразить мне чувства, оставьте свои надежды", - отметила она.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Подписчики тут же спросили ее, разве ее сердце каменное, что она больше не верит в настоящую любовь.

"В настоящее время мое сердце из бронзы и камня. Я не уверена, что найдется парень, который сможет расплавить эту бронзу и сделать мягким камень", - написала она.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Однако певица все же не исключила возможность, что когда-нибудь откроется новым чувствам.

"Я не сказала, что больше безумно не влюблюсь", - отметила она.

Напомним, Молдир Ауелбекова в конце прошлого года сообщила о расставании со вторым мужем, от которого родила дочь. Она также рассказала, что бывший муж потребовал вернуть подаренный ей Bentley после того, как она попала в ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957108-ostavte-svoi-nadezhdy-razvedennaya-moldir-auelbekova-obratilas-k-taynym-poklonnikam/