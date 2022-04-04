Звезда "Бизнеса по-казахски" Рамазан Амантай впервые стал отцом

Рамазан Амантай с супругой. Фото: instagram.com/ramantay

Актер, композитор и поэт Рамазан Амантай впервые стал отцом. О пополнении в семье артиста сообщили его звездные коллеги, поздравив молодую пару с новым статусом, передает NUR.KZ.

Актер Рамазан Амантай, сыгравший обаятельного Еркоша во франшизе "Бизнес по-казахски", в прошлом году попрощался с холостяцкой жизнью. В середине февраля этого года Рамазан умилил Сеть нежной фотосессией с беременной супругой.

В сторис Instagram артист поделился поздравлениями своих друзей с пополнением в их семье. У Амантая родилась долгожданная дочь.

"Поздравляем с пополнением в семье!", "Ура! В священный месяц Рамазан наш Рамазан стал отцом!", "Поздравляем молодых родителей!", "Здоровья малышке", - отметили они.

Рамазан Аманатай - не только талантливый актер, он является еще и композитором, и поэтом. Его семья однажды покорила Казнет игрой на домбре.

Отметим, Амантай недавно сыграл главную роль в новом фильме Нурлана Коянбаева под названием I go to school с участием индийской кинозвезды Авики Гор. Кинокомедия уже вышла в прокат. К слову, звезда Болливуда, известная казахстанскому зрителю по сериалу "Келін", неплохо выучила казахский, а также подружилась с казахстанскими коллегами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963367-zvezda-biznesa-po-kazahski-ramazan-amantay-vpervye-stal-ottsom/