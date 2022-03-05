Индийская актриса сыграла в фильме Нурлана Коянбаева и заговорила на казахском

Авика Гор. Фото: instagram.com/avikagor

Индийская актриса Авика Гор, известная казахстанскому зрителю по сериалу "Келін", сыграла в новой комедии Нурлана Коянбаева. Кинозвезда заявила, что будет присутствовать на премьере фильма, передает NUR.KZ

Авика прилетала в Казахстан несколько лет назад. Тогда она была еще шестнадцатилетней девочкой и посетила нашу страну по приглашению телеканала Qazaqstan, который транслировал полюбившийся сериал "Келін" с ее участием в течение пяти лет.

В конце февраля прошлого года Авика Гор прилетела в Турцию, где приняла участие в съемках новой комедии Нурлана Коянбаева I go to school. Фильм повествует о приключениях забавного Еркоша - героя франшизы "Бизнес по-казахски". Уже тогда индийская кинозвезда начала практиковать казахский и поприветствовала казахстанских зрителей.

В этот раз Авика рассказала, что прилетит в Казахстан на премьеру фильма. На казахском девушка говорит уже более уверенно, чем в первый раз.

"Дорогие мои казахстанские друзья, скоро состоится премьера фильма Нурлана Коянбаева I go to school. В этом фильме я сыграла главную роль. На его премьеру я специально прилечу в Казахстан 5 марта. С большой любовью к вам Ананди - Авика Гор", - сказала девушка.

Подписчики оставили свои отзывы. Они восприняли новость с радостью.

"А, Ананди, добро пожаловать! Спасибо, что поддерживаешь казахстанское кино", "Ой, как выросла эта девочка", "Красавица", "Мы рады, что ты прилетишь в Казахстан", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1959501-indiyskaya-aktrisa-sygrala-v-filme-nurlana-koyanbaeva-i-zagovorila-na-kazahskom/