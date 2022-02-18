"Как красиво": Рамазан Амантай устроил нежную фотосессию с беременной супругой

Рамазан Амантай с супругой. Фото: instagram.com/_tollen_

Актер, композитор и поэт Рамазан Амантай поделился кадрами новой фотосессии с любимой супругой. Молодая семья больше не скрывает, что находится в ожидании малыша, передает NUR.KZ.

Весной прошлого года исполнитель роли обаятельного Еркоша из франшизы "Бизнес по-казахски" женился. После свадьбы Рамазан Амантай впервые показал фото с супругой.

Спустя время Рамазан и его избранница устроили очаровательную фотосессию, на снимках видно округлившийся живот Гульфару Толен. Пара очень счастлива вместе, фотографии излучают добро и любовь.

"Я поправился специально для этих фото, теперь буду худеть", - пошутил актер.

Подписчики поспешили поздравить молодую семью с предстоящим пополнением, отметив, что Рамазан и Гульфару - отличная пара.

"Пусть ваша любовь будет вечной", "Кто первый родит, интересно?!", "Пусть малыш родится крепким и здоровым", "Рамазан, ты большой молодец, талантливый актер, все твои фильмы смотрю с удовольствием", "Будьте счастливы", "Мне кажется, между вами что-то есть", "Пухляши", "Такие смешные и сладкие", "У вас такая красавица-супруга", "Как красиво", "Супер, вы мне оба так нравитесь", - написали они.

Ране мы писали, что семья Рамазана Амантая покорила Сеть игрой на домбре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956749-kak-krasivo-ramazan-amantay-ustroil-nezhnuyu-fotosessiyu-s-beremennoy-zhenoy/