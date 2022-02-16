"Муж не отпустил": Мадина Садвакасова не полетит на Мальдивы с Кайратом Нуртасом

Мадина Садвакасова с мужем. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова пожаловалась на то, что в этом году не сможет побывать на дне рождения своего друга и коллеги Кайрата Нуртаса. Причину артистка объяснила своим фанатам, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас решил в этом году отметить свое 33-летие на райских островах - он запланировал улететь с фанатами на Мальдивы. Мадина Садвакасова рассказала, что Кайрат всегда отмечает свои дни рождения очень весело и ей бы очень хотелось побывать с другом на Мальдивах.

"Дни рождения Кайроша всегда проходят особенно. А в этот раз birthday party на Мальдивах намечается огненная. Получив приглашение на праздник, я была уверена на 90 процентов, что поеду туда. Однако муж меня не отпустил. "Не поедешь!" - сказал он строгим тоном", - призналась Мадина, добавив хештеги "в смысле" и "день рождения друга".

Певица также опубликовала архивные кадры, где запечатлена на торжестве по случаю празднования дня рождения Кайрата вместе с мужем и своими коллегами.

Подписчики прокомментировали пост артистки.

"Молодец, что послушалась мужа", "Люблю таких немногословных и конкретных мужчин", "Ваш муж прав", "Верно он сказал вам и вы верно поступили", - написали они.

Накануне Мадина разместила фото с мужем и отметила, что любовь между ними не угасла с годами.

"Даже если вам кажется, что любовь угасает, продолжайте любить, потом поймете, что тогда вам просто показалось", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956415-muzh-ne-otpustil-madina-sadvakasova-ne-poletit-na-maldivy-s-kayratom-nurtasom/