"Чувствую твою любовь": Прохор Шаляпин адресовал нежные строки умершей жене

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис. Фото: instagram.com/shalyapin_official

Прохор Шаляпин написал трогательное письмо своей покойной жене Татьяне Дэвис, где признался, что по сей день чувствует ее любовь. Фанаты выразили ему слова-соболезнования, передает NUR.KZ.

Шаляпин призвал беречь любовь и ценить близких людей.

"Танюша, дорогая, с Днем всех влюбленных! Я постоянно чувствую твою любовь и тепло твоей души, хотя тебя уже нет в этом мире. Мы все в свое время уйдем.

Все пройдет для нас, закончатся все истории, в прах обернутся дворцы и памятники, утихнут, забудутся все, даже самые красивые песни и истлеют все, даже самые знаменитые произведения искусства.

Останется только любовь. Она вечна и бессмертна. Она внутри нас. Она и есть Бог - суть всего и главный смысл нашего бытия. Берегите любовь в себе, цените тех, кто вас любит.

Это наше спасение и наша единственная надежда на пути к Богу! С праздником любви!" - написал Прохор в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики Прохора разделили с ним горе и отметили, что надо найти силы жить дальше.

"Спасибо за такие правильные слова. Так сложно проживать подобные дни, когда любимый человек ушел", "Так рано ушла, очень жаль", "Она смотрит на тебя с небес", "Такая красивая, жить бы и радоваться", "Красивые слова!", "Надо отпустить и жить дальше. Дарить свою любовь живым", - оставили они свои комментарии.

Напомним, в октябре прошлого года Прохор Шаляпин сообщил о смерти жены. Позже появились кадры ее госпитализации, женщина скончалась от коронавируса в клинике США.

Шаляпин признался, что сыграть пышную свадьбу предложила его покойная супруга-миллионерша. А недавно певца заподозрили в отравлении Дэвис. Шаляпин был шокирован необоснованными обвинениями, выдвинутыми в его адрес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956148-chuvstvuyu-tvoyu-lyubov-prohor-shalyapin-adresoval-nezhnye-stroki-umershey-zhene/