"До слез": улетевшие в США Фариза Тореали с мужем подарили родителям новый внедорожник

Родители Фаризы Тореали. Фото: instagram.com/farizatoreali

Сестра казахстанского певца Торегали Тореали Фариза вместе с мужем преподнесли приятный сюрприз родителям - подарили новое авто. Фариза написала об этом в соцсети и поделилась фотографиями, передает NUR.KZ.

В конце декабря прошлого года сестра Торегали и ее супруг улетели в США. Причиной отъезда стала учеба Фаризы, она выиграла грант на обучение в вузах США и Англии. Позже Фариза рассказала о своих впечатлениях пребывания в Нью-Йорке.

А накануне своего вылета в Америку Фариза Тореали и Дархан Нортаев подарили его родителям коттедж в центре Нур-Султана.

Теперь же сюрприз ожидал родителей Фаризы. Об этом Фариза рассказала в Instagram.

"Золотые мои, как я счастлива, что стала причиной вашей радости. Вы посвятили нам свою жизнь, трудились ради нашего блага, не покладая рук. Благодаря Богу и вам мы ни в чем не нуждались, вы дали нам достойное воспитание. Теперь мы выросли и можем радовать вас своими достижениями.

Вы достойны самого лучшего. Дархану 24 года, мне 20 лет, мы счастливы, что можем чем-то вас порадовать. Дали заявку на авто месяц назад. Хотели подарить до отъезда в Америку. Но пришлось вручить так, находясь на расстоянии. Поздравляю вас с железным конем!" - написала она.

Подписчики оставили свои отзывы. Они восхитились поступком молодых людей.

"Какие теплые фотографии", "Как классно, порадовать родителей - это большое счастье", "До слез", "Какие вы молодцы", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955953-do-slez-uletevshie-v-ssha-fariza-toreali-s-muzhem-podarili-roditelyam-novyy-vnedorozhnik/