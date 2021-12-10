Сестра Торегали Тореали с мужем подарили родителям коттедж в центре Нур-Султана (видео)

Фариза Торегали с мужем и его родителями. Фото: instagram.com/nortayevjj

Сестра казахстанского певца Торегали Тореали сообщила о том, что они с мужем подарили его родителям коттедж в столице. Растроганные подписчики оставили свои комментарии, передает NUR.KZ.

Фариза Тореали поделилась трогательными кадрами в Instagram. На видео она с мужем - джитсером Дарханом Нортаевым - преподносят родителям большую коробку, а в ней - символический ключ от дома.

"Мы подарили коттедж родителям в центре столицы. Разве есть что-то важнее, чем довольство родителей, которые посвятили нам свою жизнь, заботятся и молятся о нас.

Мы хотели, чтобы они были рядом, поэтому купили частный дом в центре столицы, это было нашей главной целью уходящего года, которой мы достигли по воле Всевышнего.

Я сейчас испытываю особые ощущения. Для родителей, конечно же, нет ничего важнее нашего здравия, но наша обязанность радовать и благодарить их. Вы достойны самого лучшего, главное, будьте живы-здоровы, а мы с Дарханом сделаем все возможное", - написала она.

Подписчики расчувствовались и оставили свои теплые отзывы и поздравления.

"Увидела, как ваш папа плачет, и сама расплакалась", "Какое замечательное зрелище", "Какие молодцы!", "Мои глаза полны слез", "Будьте счастливы", "Прекрасно! Пусть и у нас будет такое событие", "Поздравляю", - гласят комментарии. ⠀

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946313-sestra-toregali-toreali-s-muzhem-podarili-roditelyam-kottedzh-v-tsentre-nur-sultana-video/