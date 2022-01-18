"Ценю каждый миг жизни": уехавшая в Америку Фариза Тореали рассказала о своих впечатлениях

Фариза Тореали. Фото: instagram.com/farizatoreali

Сестра казахстанского певца Торегали Тореали, которая недавно уехала в Америку по учебе, поделилась своими мыслями в соцсети. Фариза отметила, что Нью-Йорк придал ей мотивацию, а трудности, с которыми пришлось столкнуться по пути в США, закалили ее дух, передает NUR.KZ.

В мае прошлого года стало известно, что Фариза Тореали выиграла грант на обучение в вузах США и Англии. В конце декабря Фариза с мужем уехали из Казахстана в Америку.

Однако прежде, чем попасть в Америку, супруги перенервничали в аэропорту Москвы - их рейс задерживался, были и другие проблемы. Все осталось позади и сейчас пара уже активно делится фотографиями из Нью-Йорка.

"Нью-Йорк завладел моим сердцем. В этом городе у меня появилась мотивация развиваться дальше, учиться, работать. Безгранично благодарна Аллаху за возможности, которые он мне предоставляет. Ценю каждый миг своей жизни. Следующая наша цель - привезти сюда родителей", - написала она.

Находясь далеко за пределами родины, Фариза сделала для себя определенные выводы.

"Что усвоила Фариза? Нужно неустанно трудиться и делать все возможное, что в твоих силах. Поручить Богу свою жизнь, свои дела и саму себя. Поскольку Всевышний знает, что для тебя лучше. Порой мы много времени тратим на пустые переживания. А если жить с верой в душе, то не будет грусти в сердце. Берегите свои силы на нужные дела, не тратьте их попусту", - написала она.

Подписчики пожелали Фаризе успехов и счастья.

"Вы супер, у вас все будет хорошо", "Умница", "Вы такие молодцы, я вас люблю", "Счастья вашей паре", - написали они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951679-tsenyu-kazhdyy-mig-zhizni-uehavshaya-v-ameriku-fariza-toreali-rasskazala-o-svoih-vpechatleniyah/