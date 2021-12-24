"Это похоже на сон": сестра Торегали Тореали с мужем уехали из Казахстана в Америку (фото, видео)

Фариза Тореали с семьей. Фото: instagram.com/farizatoreali

Фариза Тореали вместе со своим супругом Дарханом Тортаевым улетели в США. Родные девушки со слезами на глазах проводили ее на другой материк. Целью поездки стало двухлетнее обучение, передает NUR.KZ.

О своем переезде сестренка Торегали объявила в Instagram.

"Америка, жди нас! Такова новость, которой мы хотим поделиться с вами, мои читатели. Позже я отвечу на вопросы "когда" и "как". А пока просто хочу рассказать о своих чувствах. Сегодня, согласно казахским традициям, родители проводили нас в долгий путь. Дома, сидя за дастарханом, со слезами на глазах говорили свои пожелания", - поделилась Фариза.

Девушка отметила, что ее семья и рада, и в то же время скучает по ней.

"Несмотря на то, что мы не встречаемся со всеми каждый день, пребывание в одной стране заставляет вас чувствовать, что ваши близкие с вами. А сегодня я начинаю испытывать другие чувства", - сказала она.

По словам Фаризы, сейчас она ощущает тоску и беспокойство. Отец девушки также признался, что, даже когда выдавал дочь замуж, так не переживал, а сегодня из-за волнения не мог уснуть.

"Это похоже на сон, не могу поверить, что это со мной происходит. Одно дело, когда говоришь, что уедешь в Америку, а когда на самом деле уезжаешь даже ненадолго, это вызывает совсем другие эмоции. Сказать честно? Да, страшно", - призналась сестра Торегали.

Несмотря на это, она заявила, что верит в правильность этого пути. Фариза намерена вернуться на родину с новыми полезными знаниями.

"Самое главное, что рядом со мной сильный мужчина, вместе мы всего достигнем", - прокомментировала девушка, попросив написать ей пожелания на ближайшие два года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948439-eto-pohozhe-na-son-sestra-toregali-toreali-s-muzhem-uehali-iz-kazahstana-v-ameriku-foto-video/