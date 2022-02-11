"Любви нет": Ерке Есмахан ответила на слухи о романе с Ернаром Садирбаевым

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан ответила на распространившиеся слухи о романе с молодым исполнителем Ернаром Садирбаевым, известным как Amre. Она отметила, что в настоящее время у нее нет романтических отношений ни с кем, передает NUR.KZ.

Однажды расставшуюся с Азаматом Зенкаевым Ерке заметили в компании Ернара Садирбаева - финалиста шоу "Голос". Ернар и Ерке записали дуэт, который очень понравился зрителям. За месяц песня "1ge" в YouTube набрала 3,6 млн просмотров. Позже артист рассказал об отношениях с Ерке, заявив, что между ними лишь песня.

Но слухи об их романе дошли и до певицы. Она решила их пресечь в очередном откровенном разговоре с подписчиками.

"Я поняла, что это главный вопрос. Отвечу на него. Парня у меня нет, мужа нет. Любимого нет и того, кто мне нравится тоже нет. Любви с Амре нет. Нет! Нет! В этом году ничего нет!" - отметила она, опубликовав фото с Ернаром.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Похоже, что слухи об их романе позабавили и Ернара. В своем сторис он опубликовал беседу фанаток в TikTok, которые заметили, что между коллегами есть химия.

"Ерке Есмахан, видимо, мы хорошо изучали химию", - пошутил Ернар.

Напомним, в конце ноября прошлого года Ерке Есмахан объявила о расставании с AZ, отметив, что это ее инициатива. Позже певица улетела в Стамбул, где хотела встретиться с Бураком Озчивитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955684-lyubvi-net-erke-esmahan-otvetila-na-sluhi-o-romane-s-ernarom-sadirbaevym/