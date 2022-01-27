"Между нами песня": Ернар Садирбаев рассказал об отношениях с Ерке Есмахан

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Казахстанский артист Ернар Садирбаев, известный под псевдонимом Amre, рассказал о том, что его связывает с певицей Ерке Есмахан, с которой недавно спел дуэтом, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан однажды заметили в компании Ернара Садирбаева. Артист поздравил Ерке с днем рождения. Незадолго до этого красавица-артистка рассталась с экс-солистом Ninety one Азаматом Зенкаевым.

После этого Ерке и Ернар спели дуэтом. На официальном YouTube-канале певца их песня "1ge" за три недели набрала 2,4 млн просмотров.

Исполнение талантливых артистов покорило фанатов. Они отметили, что молодые люди гармонично смотрятся вдвоем на сцене.

"Так нежно и искренне смотрятся вместе. Ерке такая элегантная и чувственная", "Шикарный дуэт", "Стильно. Два талантливых человека!", "Волшебное исполнение! Влюбилась в песню", - написали они.

В откровенном разговоре с подписчиками Ернар ответил на вопрос, какие отношения у него с Ерке. Может ли что-либо быть между ними.

"Между нами песня", - ответил певец.

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

На просьбу рассказать немного о себе, артист ответил лаконично. 12 января он отметил 27-летие. Живет в столице нашей республики.

"Рост 183 см, вес 70 кг, холост, не в активном поиске", - отметил он.

Фанаты поинтересовались, какое качество Ернар ценит в женщинах.

"Мудрость", - заключил артист.

Сторис Ернара Садирбаева. Фото: instagram.com/amre_official

Мы писали ранее, что Ернар Садирбаев рассказал об участии в российском шоу "Голос", музыке и смысле жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953348-mezhdu-nami-pesnya-ernar-sadirbaev-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-erke-esmahan/