Расставшаяся с бойфрендом Ерке Есмахан решила встретиться в Стамбуле с Бураком Озчивитом

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская актриса Ерке Есмахан, находящаяся сейчас в Стамбуле, решила встретиться со звездой "Великолепного века" Бураком Озчивитом. Артистка также отведала блюда, приготовленные ей известным турецким шеф-поваром, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан продолжает отдыхать в Стамбуле. Прогулявшись по берегу Босфора и вдохновившись романтикой колоритного города, Ерке решила познакомиться поближе со звездами турецкого кино.

Она отправилась на съемочную площадку исторического сериала "Основание: Осман". Ерке понадеялась встретить там кинозвезду Бурака Озчивита - одного из самых красивых актеров Турции, который играет в данном сериале главную роль.

"Я как будто попала в другой мир, хотела много чего снять и показать вам, но это не разрешено, сказали султаны. И Бурак на съемках так и не появился. Так я и ушла, подумав, что если нужно, то сам придет", - пошутила Ерке.

После певица отправилась в один из стамбульских ресторанов, где встретилась с добрым знакомым Нусретом Гекче - известным турецким шеф-поваром и ресторатором, владельцем стейк-хаусов Nusr-Et.

Нусрет собственноручно приготовил казахстанской исполнительнице аппетитное блюдо из мяса. Ерке отметила, что с шеф-поваром, чья техника приготовления мяса стала мемной в Сети, встречалась еще в 2019 году в Дубае.

Напомним, отправившаяся в Турцию Ерке Есмахан похвасталась бриллиантовым кольцом. Ранее артистка объявила о расставании с экс-солистом Ninety one Азаматом Зенкаевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946134-rasstavshayasya-s-boyfrendom-erke-esmahan-reshila-vstretitsya-v-stambule-s-burakom-ozchivitom/