"Светлого пути, батыр": фото маленького сына Тимура Балымбетова умилили Казнет

Тимур Балымбетов с женой и сыном. Фото: instagram.com/balukz

Известный казахстанский интервьюер, продюсер и телеведущий Тимур Балымбетов порадовал свих подписчиков в соцсети, опубликовав теплые семейные фотографии. Он отметил, что его сыну исполнилось три месяца, передает NUR.KZ.

В ноябре прошлого года Тимур Балымбетов впервые стал отцом. Об этом продюсер сам сообщил в соцсети. Счастливый папа впервые показал сына, когда ему исполнилось 40 дней.

Фото подросшего малыша Тимур снова опубликовал в Instagram.

"Исенышу сегодня целых три месяца. Наш малыш развивается, как говорится, "по учебнику". Растет очень коммуникабельным и с четким пониманием, чего он хочет. Мы тебя так любим, балам! Ты самый лучший подарок от Бога", - написал он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики умились снимкам и поздравили любящих родителей с важной для них датой.

"Сладкий малыш, как бы не сглазить", "Когда ребенок Тимура Балымбетова похож на Тимура Балымбетова больше, чем сам Тимур Балымбетов", "Светлого пути, батыр", "Копия папы", "Так похож на вас, Тимур, пусть растет таким же умным, добрым, как папа", - написали они.

Мы писали также, что супруга Тимура Балымбетова рассказала, что ей не нравится в муже и как начался их роман. А позже и сам Тимур высказался о жене, сыне, конфликтах и переезде из страны. Интервьюер также написал о скорби по погибшим в ходе беспорядков в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954919-svetlogo-puti-batyr-foto-malenkogo-syna-timura-balymbetova-umilili-kaznet/