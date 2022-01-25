Тимур Балымбетов высказался о встрече с женой, конфликтах, сыне и переезде из страны

Тимур Балымбетов с женой и сыном. Фото: instagram.com/balukz

Тимур Балымбетов, общаясь с подписчиками, высказался о том, как изменилась его жизнь после появления сына. Он также прокомментировал "позднее" знакомство с возлюбленной в возрасте 37 лет, передает NUR.KZ.

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Балымбетов рассказал, какие чувства в нем вызвало появление маленького сына.

"Конечно, жизнь делится на "до" и "после". Иса сделал и делает нас лучше, ответственней, менее эгоистичными и более заботливыми. Мы с Лаурой стали друг ко другу внимательней и еще больше друг друга любим каждый раз, как смотрим на него. А ведь это самое начало", - признался он.

Другой пользователь соцсети поинтересовался у интервьюера, как они с женой решают конфликты.

"Мы разговариваем! Честно, долго, откровенно. Очень рекомендую всем начинать это практиковать, не только смотреть сериалы и есть вместе, но по-настоящему разговаривать друг с другом", - порекомендовал в ответ Балымбетов.

Следующий подписчик спросил совета, как не унывать в отсутствие романтических отношений в 28 лет. Тимур дал понять, что это не тот возраст, когда надо расстраиваться по такой причине.

"У меня все началось в 37, так что главное - дождаться свою любовь. Поверьте, лучше позже, но на все 100%. Реально не променял бы нашу историю и тайминг на на что", - заверил продюсер.

Еще одной темой для обсуждения стал вопрос переезда из Казахстана в другую страну.

"Я думаю, в юности мы все думаем об этом, так или иначе. Другая страна и культура кажутся нам Диснейлендом и манят нас. Затем, взрослея, ты понимаешь, что уехать можно в любой момент, но наверное, ты в своей стране, потому что без тебя она не будет такой, какой могла бы быть", - порассуждал Тимур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952758-timur-balymbetov-vyskazalsya-o-vstreche-s-zhenoy-konfliktah-syne-i-pereezde-iz-strany/