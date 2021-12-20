"Копия папы": Тимур Балымбетов впервые показал лицо сына, отпраздновав его 40 дней (фото, видео)

Тимур Балымбетов с сыном. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер и интервьюер Тимур Балымбетов устроил празднование в честь 40 дней своего ребенка. В этот же день он показал подписчикам лицо своего наследника. Поклонники отметили, что малыш является "папиной копией", передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Балымбетов поздравил сына с 40 днями.

"Иса Тимурович, я благодарю Бога за тебя неустанно. Спасибо, что ты наш сынок", - написал он короткий, но трогательный пост.

Тимур Балымбетов с сыном. Фото: instagram.com/balukz

По мнению большинства подписчиков Тимура Балымбетова, его сын больше похож на своего отца. Свои комментарии они сдобрили пожеланиями для мальчика.

"Иса - копия папы. Всех благ!", "Ваша маленькая копия. Растите здоровыми!", "Ну, красавцы", " Тимур, поздравляю! Сыночек очень похож на твою маму!", "Как это мило. Спасибо за такое фото", "Какой хороший, тьфу, тьфу, тьфу! Пусть растет здоровым и радует вас с супругой", "На Вас похож. Пусть растет здоровым и счастливым", - написали пользователи соцсети.

По случаю первой важной даты сына продюсер устроил праздник в нежно украшенном заведении с весельем и танцами. Ведущим вечера были певец Али Окапов и сам Балымбетов.

"Вчера был особенный день. Мы праздновали бесик той сына Тимура Балымбетова, моего очень близкого друга, Исы. И честь вести это мероприятие выпала мне", - отметил артист.

Напомним, Тимур Балымбетов впервые стал отцом в начале ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947390-kopiya-papy-timur-balymbetov-vpervye-pokazal-litso-syna-otprazdnovav-ego-40-dney-foto-video/