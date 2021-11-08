"Мы мечтали о нем": Тимур Балымбетов впервые стал отцом

Тимур и Лаура Балымбетовы. Фото: instagram.com/balukz

Известный казахстанский продюсер и телеведущий, популярный интервьюер Тимур Балымбетов впервые стал папой. У него родился долгожданный сын, передает NUR.KZ.

О появлении первенца Тимур сообщил своим подписчикам в соцсети.

"Сегодня на свет появился Иса Тимурович Балымбетов! Мы мечтали о нем, ждали и молились за него очень долго. Спасибо небесам и Создателю за такое благословение и радость. Иса и Лаура чувствуют себя хорошо и отдыхают.

Спасибо всем, кто нас поддерживал и молился за нас. Лаура, восхищаюсь тобой и люблю бесконечно. Друзья, я теперь отец", - написал Тимур на своей страничке в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Звездные коллеги Альмира Турсын, Лидо, Данияр Алшинов, Карлыгаш Мухамеджанова, Гульнара Сильбаева, Индира Едильбаева, Ерке Есмахан поздравили счастливых родителей с таким важным событием. Присоединились к поздравлениям и другие подписчики.

"Тимур, поздравляю вас с Лаурой с рождением сыночка! Пусть Всевышний хранит, благословит!", "Поздравляю, это такое счастье", "Счастья и здоровья вашей семье", "Ура!!! Будьте счастливы, родные! Пусть растет вашей гордостью!!", "Радость, солнышко наше. Ждем долгожданной встречи", "Пусть растет счастливым и здоровым!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1941006-my-mechtali-o-nem-timur-balymbetov-vpervye-stal-ottsom/