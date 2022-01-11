"Мы не сломлены, просто даем себе время оплакать": Тимур Балымбетов о страшных событиях

Тимур Балымбетов. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский интервьюер Тимур Балымбетов высказался о страшных событиях, произошедших в стране. Он написал о скорби по защищавшим родину гражданам, лишившихся жизни во время беспорядков, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Балымбетов подчеркнул, что даже произошедшие события не смогли сломить людей.

"Мы скорбим по нашим гражданам, по тем, кто защищал самоотверженно и оказался невинной жертвой. Мы скорбим по нашим городам и готовимся к сложному периоду. Но мы не сломлены, мы просто даем себе время оплакать и осознать", - заявил он.

Поклонники Тимура Балымбетова поддержали его.

"Скорбим всем миром! Столько простых людей погибло! Будь то мирный митингующий, будь то простой рядовой военный и полицейский - все они дети своего народа!", "Храни Аллах землю Казахстана от ненужных распрей", "Наша сила в единстве", "Сердце разрывается", "Да, сердце болит за свой народ, за Родину", - согласились пользователи соцсети.

Напомним, ранее мы писали, что 9900 человек задержали после беспорядков в Казахстане. Ущерб казахстанскому бизнесу от беспорядков превысил 95 миллиардов тенге.

Мать популярного певца Кайрата Нуртаса призвала казахстанцев быть сильными духом. А известная казахстанская блогерша Супермамасита высказала все, что в ней накипело за минувшие несколько дней ужаса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950425-my-ne-slomleny-prosto-daem-sebe-vremya-oplakat-timur-balymbetov-o-strashnyh-sobytiyah/