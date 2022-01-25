Акбота Сейтмагамбет о своем окружении: Есть люди, которые любят меня такой, какая я есть

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская певица и актриса Акбота Сейтмагамбет призналась, что в ее окружении есть люди, которые поддерживают и понимают ее, а также проявляют свою любовь к ней, не пытаясь что-либо в ней изменить, передает NUR.KZ.

Перед встречей Нового года Акбота Сейтмагамбет пожаловалась на состояние своего здоровья. Актриса рассказала, что у нее ни на что нет сил. Теперь же Акбота вернулась к работе и участвует в съемках на телевидении.

Подписчиков в Instagram окрепшая после болезни экс-солистка "КешYOU" порадовала новым постом.

"Знаете, что больше всего меня радует? То, что есть люди, которые принимают меня и любят такой, какая я есть", - написала она.

Поклонники знаменитости оставили свои отзывы. Они пожелали молодой маме счастья.

"Только вперед, Боташка", "Будь счастлива", "Самая лучшая и привычки милые", "Самая красивая наша актриса", "Милашка", "Желаю женского счастья", "Красавица", - написали они.

Напомним, Акбота Сейтмагамбет устроила себе каникулы в Турции. Актриса также намекнула на то, что в ее жизни происходят важные перемены. Фанаты решили, что она собралась замуж.

А ее бывший супруг Даурен Айдаркулов пожаловался на несбывшиеся планы, шоумен намеревался найти третью жену до конца 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952860-akbota-seytmagambet-o-svoem-okruzhenii-est-lyudi-kotorye-lyubyat-menya-takoy-kakaya-ya-est/