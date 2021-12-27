"Наверное, замуж собралась?": Акбота Сейтмагамбет заявила о переменах в жизни

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет призналась, что в ее жизни происходят перемены. Многие фанаты тут же решили, что актриса снова собралась замуж, передает NUR.KZ.

Недавно Акбота Сейтмагамбет устроила себе незабываемые каникулы в Турции. Актриса отметила, что нужно баловать себя и не жалеть ничего для себя.

"В моей жизни происходят большие изменения. Безмерно благодарна Аллаху. Я счастлива", - написала она в Instagram.

Надо отметить, что на перемены в жизни актриса намекала и раньше. Разведенная Акбота заявила, что абсолютно счастлива со своими детьми. Однако фанатам не терпится увидеть счастливой в браке.

"Какие изменения?", "Будь счастлива со своими птенчиками", "В кино снимаешься?", "Желаю счастья, ты очень красивая", "Ты достойна стать кинозвездой", "Наверное, замуж собралась?", "Замуж выходите? Счастья вам!", "Лучше казахский наряд, а этот совсем не к лицу", "Снимаешься в турецком сериале?", "Она по ходу беременна", "Было бы хорошо, если бы сошлись с Даруеном, кто не ошибается", "Символ красоты", "Лапочка", "Светлого тебе пути", - написали они.

Напомним, летом прошлого года Акбота Сейтмагамбет и Даруен Айдаркулов официально развелись. А недавно шоумен пожаловался, что не успел найти невесту до конца этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948685-navernoe-zamuzh-sobralas-akbota-seytmagambet-zayavila-o-peremenah-v-zhizni/