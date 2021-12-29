"Ни на что нет сил": Акбота Сейтмагамбет пожаловалась на состояние здоровья

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная певица и актриса Акбота Сейтмагамбет, устроившая себе незабываемые каникулы в Турции, сообщила о том, что заболела. Артистка пожаловалась на упадок сил. В настоящее время она проходит курс лечения, передает NUR.KZ.

Бывшая солистка "КешYOU" и экс-супруга шоумена Даурена Айдаркулова вынуждена сделать небольшой перерыв в работе, поскольку ее здоровье пошатнулось.

Артистка недавно наслаждалась отдыхом в Турции, посетив Стамбул и Каппадокию. Акбота сама себе устроила отличные каникулы.

А позже заявила, что в ее жизни происходят важные перемены, благодаря чему она чувствует себя счастливой. Фанаты предположили, что знаменитость собралась снова выйти замуж. Они искренне порадовались за нее.

Но теперь певица снова заставила волноваться поклонников. В сторис своего Instagram Акбота сообщила о неприятных новостях, запечатлевшись в больнице под капельницей.

"Пусть это будет передышка. Скоро вернусь, даст Аллах. Совсем ни на что нет сил", - призналась она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отметим, что многие фанаты Акботы мечтают о том, чтобы она воссоединилась с бывшим супругом. Однако сам Даурен недавно пожаловался на то, что не успел найти невесту до конца этого года. Напомним, супруги развелись прошлым летом. Акбота объяснила причину развода с Дауреном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1949140-ni-na-chto-net-sil-akbota-seytmagambet-pozhalovalas-na-sostoyanie-zdorove/