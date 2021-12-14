"Думал, до конца года найду": Даурен Айдаркулов пожаловался на несбывшиеся планы о женитьбе

Даурен Айдаркулов. Фото: instagram.com/daurenaidarkulov

Казахстанский актер Даурен Айдаркулов посетовал, что не смог найти "пассажира на переднее сиденье" до конца года, как планировал. При этом он отметил, что год еще не закончился, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айдаркулов опубликовал фото из автомобиля.

"Думал, что до конца года найду переднего пассажира, но у Создателя свои планы. Я в свою очередь полностью уповаю на Аллаха, и на Его лучшее решение! P.S.: в принципе, год еще не закончился", - написал представитель шоу-бизнеса.

Подписчики поспешили утешить Даурена.

"Не торопись, брат. Подарок готовит Создатель. Это происходит из ниоткуда", "Достойную вам пусть Аллах пошлет", "Да, нынче это стало проблемой для многих братьев", - прокомментировали они.

А некоторые принялись убеждать актера, что ему следует воссоединиться с Акботой, ведь у пары есть двое общих детей.

"Не буду отмечать вашу бывшую жену, но вы должны помириться. Женщина есть женщина. Мать ваших детей. Вам ее не жаль? Вы, получается, взяли и испортили жизнь. С двумя детьми она вряд ли замуж захочет и мало кто решится на ней жениться", "Ну неужели так сильно нельзя? Будьте вместе и будьте счастливы!", "Акбота, прыгай в тачку", - высказались поклонники.

Напомним, ранее Даурен Айдаркулов назвал особые приметы будущей третьей жены. С Акботой Сейтмагамбет они развелись в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946804-dumal-do-kontsa-goda-naydu-dauren-aydarkulov-pozhalovalsya-na-nesbyvshiesya-plany-o-zhenitbe/