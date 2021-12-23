"Не жалейте ничего от себя": Акбота Сейтмагамбет устроила незабываемые каникулы в Турции

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет улетела в Турцию для совершения увлекательного тура по городам этой страны. Она уже побывала в Каппадокии и Стамбуле, о своем путешествии артистка с охотой рассказывает подписчикам в соцсети, передает NUR.KZ.

Этот год для экс-солистки "КешYOU" Акботы Сейтмагамбет выдался плодотворным. Актриса много работала, записала новые треки, а также снялась в нескольких сериалах. Сериал "Мыстан" с ее участием стал победителем в номинации "Спецприз жюри" на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest.

Актриса, по-видимому, решила отдохнуть от напряженного графика работы и устроила себе каникулы. Она улетела в Турцию, о чем поведала в своем микроблоге.

"Не жалейте ничего от себя. Помните, что в этой жизни нет никого ценнее вас. Главное, это ваше желание", - написала она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Акбота побывала в Каппадокии, где запечатлелась на фоне красочных воздушных шаров. А также прогулялась по берегу Босфора в Стамбуле.

"Такси дорогое, еда, напротив, недорогая, вот только двигаться по Стамбулу надо с осведомленным человеком, иначе легко обмануться и заблудиться, город очень большой", - отметила она.

Акбота также рассказала, что сама не очень любит турецкие сладости, но купила их для близкого ей человека.

"Путешествие в любую страну сравнимо с чтением одной книги", - подытожила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948165-ne-zhaleyte-nichego-ot-sebya-akbota-seytmagambet-ustroila-nezabyvaemye-kanikuly-v-turtsii/