"Уже красоток катать собрался": вдовец Прохор Шаляпин похвастался шикарным авто

Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин, не так давно похоронивший супругу, похвастался обновкой. Артист приобрел дорогой автомобиль. Фанаты поздравили его, а некоторые осудили вдовца за то, что "так быстро забыл жену", передает NUR.KZ.

Прохор показал фото, где стоит рядом с шикарным авто.

"Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал!" - подписал фото в Instagram Прохор, отметив хештег "отличное настроение".

Подписчики принялись осуждать вдовца, который несколько месяцев назад похоронил супругу. О скоропостижной смерти 42-летней миллионерши Татьяны Дэвис, на которой артист женился этим летом, Шаляпин сам сообщил в соцсети.

"Убитый горем вдовец", "Уже и про жену забыл, вспомнил про красоток", "Улыбка до ушей, бабло заработано на пиаре смерти", "Не прошло и полгода", "Сколько радостных бабулечек", "Певцом-то можно назвать? Нигде его не слышно, кроме как пиары на первом", "Так быстро забыл жену?", "Еще постель остыть не успела, уже красоток катать собрался", - написали возмущенные комментаторы.

Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official

Фанаты встали на защиту своего кумира. Оказалось, что многие не прочь с ним прокатиться.

"А что, теперь в гроб ложиться и смерти ждать?", "Вот настоящий король, царь русской сцены! Талантлив, статен, красив", "Я бы с таким красавчиком покаталась", "Мои поздравления, Проша!", "Прошка, волшебно выглядишь!", "Я хочу прокатиться с вами", "Прохор не унывает, молодец", "Жизнь продолжается!" - отметили они.

Мы писали ранее, что появились эксклюзивные кадры госпитализации жены Шаляпина. Семья жены Прохора обвинила его в болезни умершей. Позже артист признался, что сыграть свадьбу предложила покойная жена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946379-uzhe-krasotok-katat-sobralsya-vdovets-prohor-shalyapin-pohvastalsya-shikarnym-avto/