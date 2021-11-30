Дима Билан пришел на шоу "Пусть говорят" после пьяного скандала в Казахстане

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Российский певец Дима Билан, оказавшийся в центре скандала из-за пьяного концерта в Казахстане, пришел почтить память Александра Градского на шоу "Пусть говорят". Артист едва сдерживал слезы.

В Сети широко обсуждалось видео выступления Димы Билана на свадьбе в Казахстане, которое опубликовал отечественный блогер. Автор ролика отметил, что певец выступал в нетрезвом виде.

Билан не стал этого отрицать, он объяснил свое выступление на свадьбе, заявив, что людям свойственны слабости и они иногда напиваются. Всему виной оказался плотный рабочий график звезды. Оправдывая коллегу, на защиту Билана встала Ксения Собчак.

После пьяного скандала Дима Билан появился на шоу "Пусть говорят", чтобы почтить память ушедшего Александра Градского. Маэстро умер 28 ноября в больнице, куда его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт.

На передаче Билан едва сдерживал слезы. Он сидел в центре студии вместе с Пелагеей и Леонидом Агутиным - коллегами по телепроекту "Голос".

"Для меня он был совершенно недосягаемым, как и для многих-многих людей. В процессе "Голоса" я очень много понял, благодаря тому, как можно работать в команде, как можно общаться с легендой, с которой мне оказалось находиться, правда, редчайший случай, вместе. И возможность спорить, и даже в какой-то степени ругаться, но это всегда был творческий момент", - сказал Билан.

О смерти Градского Билан узнал, вернувшись из Казахстана в Москву. Он посвятил ему трогательный пост в соцсети.

"Друзья мои! Вот так, Господи, произошло. Узнал только полчаса назад. В лучший мир, Александр Борисович, мы, я вас люблю", - отметил Дима (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Артист рассказал, что с Градским они общались на съемочной площадке, как отец и сын. Когда они познакомились, Дима был еще совсем юным.

"Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир! А я, видимо, чувствовал и прощался. Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом!" - написал исполнитель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944600-dima-bilan-prishel-na-shou-pust-govoryat-posle-pyanogo-skandala-v-kazahstane/