Александра Градского экстренно госпитализировали, сообщили СМИ

Александр Градский. Фото: instagram.com/aborgradsky

В российских СМИ появилась информация о госпитализации известного певца и композитора Александра Градского.

Как пишет газета "Известия", Градского экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Сейчас он находится в одном из медучреждений Москвы.

Отмечается, что на плохое самочувствие мужчина пожаловался, будучи у себя дома. Другие подробности уточняются.

По данным Telegram-канала "112", несколькими днями ранее Александр Борисович уже жаловался на самочувствие, но тогда госпитализация не потребовалась.

Александр Градский – советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Участвовал и продолжает участие в телешоу "Голос" в качестве наставника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1944180-aleksandra-gradskogo-ekstrenno-gospitalizirovali-soobschili-smi/