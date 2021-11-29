"Мне жаль мое сердце": Кайрат Нуртас намекнул о переменах в жизни

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Свежие посты казахстанского певца Кайрата Нуртаса в соцсети насторожили его фанатов. Артист отмечает, что его окружение изменилось, но сам он остался прежним, передает NUR.KZ.

Грустные и философские посты Кайрата Нуртаса тревожат его фанатов. В прошлый раз похудевший певец заставил переживать фолловеров, сделав неожиданное признание.

Его следующее загадочное послание было адресовано супруге Жулдыз, решили подписчики. Встревожил армию фанатов Кайрата на фоне слухов о разводе и пост его мамы, продюсера Гульзиры Айдарбековой.

На днях артист снова заставил задуматься почитателей его таланта.

"В последнее время перестал замечать красоту природы", - написал певец в своем Instagram, запечатлевшись на фоне высокогорного катка Медеу.

Позже он опубликовал новый пост, в котором привел стихотворные строки.

"Я смотрю вокруг, как и кто снова мною воспользуется, увижу еще тысячу предательств, я буду жить и далее, но мне жаль мое сердце", - написал Кайрат.

Фанаты решили, что это строки из его новой песни, которая будет хитом, уверены они.

А накануне певец ответил на вопрос одного из своих подписчиков.

"Я ничуть не изменился, я все тот же Кайрат. Но изменилось мое окружение, и это правда", - отметил он.

Подписчики оставили свои комментарии. Они решили, что Кайрат переживает за семью. Недавно его старший сын Нарул был экстренно госпитализирован в кардиохирургический центр. Позже супруга Кайрата, актриса Жулдыз Абдукаримова, сообщила, что с мальчиком все в порядке и его выписали домой.

"Кайрат ага, не переживайте, все будет хорошо", "Мы хотим только, чтобы ты был жив-здоров и рядом с семьей", "Чему ему радоваться, если в семье проблемы", "Такие слова сразу выдают, что у человека что-то случилось", "Как Нарул, как его состояние?", "Не грусти, тебе не идет", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944376-mne-zhal-moe-serdtse-kayrat-nurtas-nameknul-o-peremenah-v-zhizni/