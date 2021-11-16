"Это он Жулдыз адресует": загадочное послание Кайрата Нуртаса обеспокоило фанатов

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественный исполнитель Кайрат Нуртас заинтриговал подписчиков в соцсети. Он отметил, что его сердце умеет прощать. Вот только о чем идет речь, фанаты так и не смогли понять. Они решили, что это как-то связано со слухами о разводе, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас продолжает интриговать публику. Накануне похудевший певец встревожил фанатов неожиданным признанием. А теперь вновь оставил загадочное послание.

"Мое сердце умеет прощать, постыдись своего сердца", - написал Кайрат в Instagram.

Фанаты задались вопросом, что же имел ввиду певец и кому он адресовал эти строки. Некоторые решили, что он о чем-то намекает своей жене - актрисе Жулдыз Абдукаримовой. Слухи об их разводе давно уже муссируются в Сети.

"Кайрат, почему с семьей не фотографируешься?", "Появилась бы рядом Жулдыз", "Хорошо, когда умеешь прощать", "Где Жулдыз, почему ее не видно?", "Пусть у вас все будет хорошо, будьте счастливой семьей",

"Это он Жулдыз адресует", "Посмотрите инсту Жулдыз, они вместе в парке, просто общее фото не выкладывают, значит хайп", "Кому, интересно, эти слова написал", "А что он делает у арыка?" - написали они.

Мы сообщали ранее, что старший сын Кайрата Нуртаса попал в кардиохирургический центр. Взволнованные фанаты попросили артиста быть рядом с сыном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942392-eto-on-zhuldyz-adresuet-zagadochnoe-poslanie-kayrata-nurtasa-obespokoilo-fanatov/