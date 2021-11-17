"Казаться счастливым, будучи несчастным": мама Кайрата Нуртаса встревожила посланием после слухов о его разводе

Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер Гульзира Айдарбекова опубликовала в соцсети кадры выступлений своего сына, певца Кайрата Нуртаса. Видео она сопроводила философскими строками, что заставило задуматься фанатов. Они уверены, что в жизни артиста происходят какие-то трудности, передает NUR.KZ.

На видеокадрах, опубликованных Гульзирой Айдарбековой, Кайрат Нуртас поет и танцует на сцене. Его зажигательные движения поднимают настроение зала.

Продюсер и мама известного певца подписала опубликованное видео философскими стихотворными строками.

"Жизнь заставляет нас порой споткнуться, встань и улыбнись, пусть и неискренне. Это искусство - казаться счастливым, будучи несчастным", - написала она.

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Публикация встревожила фанатов Кайрата. Они уверены, что в жизни певца что-то происходит. Его с актрисой Жулдыз Абудкаримовой давно уже подозревают в разводе.

"Для Жулдыз бы и Кайрата популярности хватило, быть женой певца", "Это всего лишь жизненный экзамен, главное, чтобы Кайрат был здоров", "Так переживаю за Кайрата и Жулдыз, пусть они всегда будут вместе",

"Короче, они с Жулдыз точно не живут вместе, да?", "Я тоже заметила, как раньше вместе не тусуются", "Кайрош - хороший парень, все будет хорошо, материнское сердце всегда переживает", "Автор этих строк, кажется, Саят Абенов", "Это же жизнь, иди дальше, Кайрат, главное, что тебя народ любит", - написали они.

Мы писали ранее, что загадочное послание Кайрата Нуртаса обеспокоило фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942592-kazatsya-schastlivym-buduchi-neschastnym-mama-kayrata-nurtasa-vstrevozhila-poslaniem-posle-sluhov-o-ego-razvode/