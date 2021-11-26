"Зачем все усложнять": Саша Дони ответила на вопрос об участии в шоу "Холостяк"

Саша Дони: instagram.com/sashadony

Эффектная модель из Украины Саша Дони, которую публика считает девушкой Тимати, ответила на вопрос, будет ли участвовать в шоу "Холостяк". Длинноногая блондинка заверила, что найти неженатого мужчину, у которого сразу несколько подруг, несложно и без шоу, передает NUR.KZ.

Слухи о романе Тимати с Сашей Дони распространились после того, как фанаты узнали об их совместном отдыхе в Греции. Туда рэпер улетел сразу после окончания сезона шоу "Холостяк".

Позже в Сеть попало их совместное фото. После слухов о романе с рэпером Саша столкнулась с хейтом злопыхателей, которые назвали ее "силиконовой куклой". А Тимати стали приписывать роман с другой красоткой. Ведь модель намекнула, что ее не устраивают отношения на расстоянии.

Подписчики в Instagram спросили Сашу, отправится ли она на шоу "Холостяк".

"По-моему, без шоу сейчас легко найти холостяка, который одновременно с двадцатью встречается, зачем все усложнять", - посмеялась модель.

Отметим, что Тимати и Александра никак не комментируют свои отношения. Фанатам приходится лишь строить свои догадки.

Сторис Саши Дони. Фото: instagram.com/sashadony

Напомним, Тимати заступился за свою бывшую подругу и мать своего ребенка - Анастасию Решетову, которую заподозрил в романе с экс-депутатом. А после покупки рэпером элитного жилья, Решетова пожалела о разрыве с Тимати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944165-zachem-vse-uslozhnyat-sasha-doni-otvetila-na-vopros-ob-uchastii-v-shou-holostyak/