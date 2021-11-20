"Ребенок не мог дышать": женщине с COVID-19 пришлось экстренно рожать в Шымкенте

Чинар Кораева. Фото: Otyrar.kz

Врачи в Шымкенте чудом спасли младенца больной коронавирусом роженицы. 29-летняя женщина поступила в стационар на сроке 39 недель беременности, передает Otyrar.kz.

Пациентка жаловалась на высокую температуру, ломоту в теле, изнуряющий кашель. Тест подтвердил, что у нее коронавирус. Позже также стало известно, что у нее пневмония, поражены легкие. Чинар Кораева надеялась, что вылечится и родит ребенка.

"За мной был особый уход. Дважды в день проводили осмотр, делали КТГ, проверяли сердцебиение ребенка. В какой-то момент оно начало замедляться. Показатели жизнедеятельности ухудшались. Я сильно перепугалась. Меня решили экстренно прооперировать, сделали кесарево сечение", - рассказывает роженица.

По словам врачей, после рождения младенец был в крайне тяжелом состоянии и не мог самостоятельно дышать. Его подключили к ИВЛ.

"По 10-балльной шкале Апгар его состояние оценивалось на 1-3 балла. У него была гипоксия, асфиксия (кислородное голодание). У женщины околоплодные воды стали темными. Времени ждать не было. Надо было срочно оперировать", - поделился гинеколог Муслим Гасанов.

После операции пациентка пролежала 2 дня в реанимации, затем ее перевели в палату. Интенсивная терапия против коронавируса для женщины продолжается. Врачам удалось спасти малыша. Сейчас его жизненные показатели приходят в норму.

"Он потихоньку отходит от аппаратного дыхания, сейчас примерно на 25 % легкие снабжаются воздухом через ИВЛ. Хотя сначала ребенок вообще не мог дышать. Малыш крепчает и приходит в себя", - добавил ответственный врач ковидного госпиталя Шымкента Бекен Сырбекович.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1943151-rebenok-ne-mog-dyshat-zhenschine-s-covid-19-prishlos-ekstrenno-rozhat-v-shymkente/