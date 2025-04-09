Ефремов дал первые комментарии после освобождения (видео)

Известный российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу после отбывания наказания за смертельное ДТП - артист дал первые комментарии после освобождения.

Кадры с актером опубликовал в Telegram телеканал "Звезда". Он поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку во время заключения.

"Чувствую себя не очень, пока много впечатлений, конечно, рад, что выпустили. Спасибо, что встретили, что поддерживали", - заявил Ефремов.

Также актер вновь выразил соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Напомним, 8 июня 2020 Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП в Москве - его внедорожник вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель Lada Сергей Захаров погиб.

Очевидцы аварии утверждали, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения, этого не скрывал и сам Ефремов. Экспертиза установила, что артист находился во вменяемом состоянии.

В сентябре того же года Ефремова признали виновным в смертельной аварии - суд приговорил актера к 8 годам колонии. При этом изначально прокурор запрашивал 11 лет колонии общего режима.

В конце 2023 года российский актер Михаил Ефремов, осужденный в 2020 году за смертельное ДТП, просил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами.

Накануне сообщалось, что решение суда об освобождении российского актера Михаила Ефремова из колонии по УДО вступит в силу сегодня, 9 апреля.

Российский актер Михаил Ефремов сегодня вышел на свободу.