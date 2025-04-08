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Эзотерика

Михаил Ефремов выйдет на свободу 9 апреля

Опубликовано:

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов. Фото: Artyom Geodakyan\TASS via Getty Images

Решение суда об освобождении российского актера Михаила Ефремова из колонии по УДО вступит в силу 9 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в Москве, в суд не поступали, решение вступит в законную силу 9 апреля, сообщила изданию помощник председателя Алексеевского районного суда Ольга Штень.

"Последние 15-е сутки, это получается 8 апреля. С 24-го исчисляются 15 суток. И в последние сутки имеют право лица, участвующие в деле, прокурор, обжаловать указанное решение. Поэтому сегодня последний день для подачи таковых жалоб и представлений. В случае, если они будут не поданы, 9-го числа уже, естественно, постановление вступает в законную силу и будет направлено в исправительное учреждение для исполнения", - сказала собеседник издания.

Штень уточнила, что на конец рабочего дня суда жалобы и представления не поступали, однако срок обжалования еще не истек.

Напомним, в марте стало известно, что актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в пьяном виде, выйдет на свободу раньше срока. Суд удовлетворил его просьбу об условно-досрочном освобождении (УДО). Без этого 61-летний Ефремов, испытывающий проблемы со здоровьем, должен был выйти на свободу только в 2027 году.

Ранее в конце 2023 года российский актер Михаил Ефремов, осужденный в 2020 году за смертельное ДТП, просил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами.

Контекст

8 июня 2020 Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП в Москве - его внедорожник вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель Lada Сергей Захаров погиб.

Очевидцы аварии утверждали, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения, этого не скрывал и сам Ефремов. Экспертиза установила, что артист находился во вменяемом состоянии.

В сентябре того же года Ефремова признали виновным в смертельной аварии - суд приговорил актера к 8 годам колонии. При этом изначально прокурор запрашивал 11 лет колонии общего режима.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2234174-mihail-efremov-vyydet-na-svobodu-9-aprelya/