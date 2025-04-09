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Актер Михаил Ефремов вышел на свободу

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Михаил Ефремов во время пьесы
Михаил Ефремов. Фото: Artyom Geodakyan\TASS via Getty Images

Российский актер Михаил Ефремов сегодня вышел на свободу. По словам его адвоката, после освобождения он отправился в Москву, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Осужденный ранее за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов покинул по условно-досрочному освобождению территорию исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Юрий Падалко.

"Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву", - сказал он

Напомним, в марте этого года стало известно, что актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в пьяном виде, выйдет на свободу раньше срока. Суд удовлетворил его просьбу об условно-досрочном освобождении (УДО). Без этого 61-летний Ефремов, испытывающий проблемы со здоровьем, должен был выйти на свободу только в 2027 году.

В конце 2023 года российский актер Михаил Ефремов, осужденный в 2020 году за смертельное ДТП, просил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами.

Накануне сообщалось, что решение суда об освобождении российского актера Михаила Ефремова из колонии по УДО вступит в силу сегодня, 9 апреля.

8 июня 2020 Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП в Москве - его внедорожник вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель Lada Сергей Захаров погиб.

Очевидцы аварии утверждали, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения, этого не скрывал и сам Ефремов. Экспертиза установила, что артист находился во вменяемом состоянии.

В сентябре того же года Ефремова признали виновным в смертельной аварии - суд приговорил актера к 8 годам колонии. При этом изначально прокурор запрашивал 11 лет колонии общего режима.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2234297-akter-mihail-efremov-vyshel-na-svobodu/