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Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО: суд удовлетворил его прошение

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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов. Фото: Vyacheslav Prokofyev\TASS via Getty Images

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в пьяном виде, выйдет на свободу раньше срока, по условно-досрочному освобождению, передает NUR.KZ со ссылкой на "Известия".

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в пьяном виде, выйдет на свободу раньше срока. Суд удовлетворил его просьбу об условно-досрочном освобождении (УДО). Без этого 61-летний Ефремов, испытывающий проблемы со здоровьем, должен был выйти на свободу только в 2027 году.

24 марта Михаил Ефремов принял участие в заседании суда, на котором рассматривался вопрос его УДО. Он рассказал об обострении болезни легких после перенесенного COVID-19, а его защита заявила, что состояние здоровья осужденного требует лечения в клиниках, которых нет в системе УФСИН.

В ходатайстве по здоровью суд отказал актеру, не став проводить допрос пульмонологов, осматривавших артиста. Судья заявил, что это не имеет отношения к делу по прошению об условно-досрочном освобождении.

Ефремов также заявил в суде, что искренне раскаивается в совершенном преступлении, принес соболезнования потерпевшим и просил их простить его. Актер пообещал, что "встал на путь исправления". Он рассказал, что скучает по актерской профессии и хочет жить по-другому. Судья на это возразил, что Ефремов покидал рабочее место в тюрьме, чтобы попить чай, и хранил мобильный телефон, а также постоянно нарушал дисциплину и форму одежды.

Однако в итоге суд все-таки удовлетворил ходатайство Ефремова. Он выйдет на свободу на два года раньше положенного срока.

Напомним, в конце 2023 года российский актер Михаил Ефремов, осужденный в 2020 году за смертельное ДТП, просил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами.

Контекст

8 июня 2020 Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП в Москве - его внедорожник вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель Lada Сергей Захаров погиб.

Очевидцы аварии утверждали, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения, этого не скрывал и сам Ефремов. Экспертиза установила, что артист находился во вменяемом состоянии.

В сентябре того же года Ефремова признали виновным в смертельной аварии - суд приговорил актера к 8 годам колонии. При этом изначально прокурор запрашивал 11 лет колонии общего режима.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230355-mihail-efremov-vyydet-iz-kolonii-po-udo-sud-udovletvoril-ego-proshenie/