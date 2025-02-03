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Рэпер P. Diddy попал из тюрьмы в больницу

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P. Diddy
P. Diddy. Фото: Paras Griffin/Getty Images

Скандально известный американский рэпер P. Diddy, которого обвиняют в сексуальных преступлениях, доставлен в больницу из тюрьмы. Об этом сообщило сразу несколько изданий.

Как сообщает газета The New York Post, рэпера перевезли в больницу поздно ночью. По данным источников издания, Шона Комбса (настоящее имя исполнителя - прим. ред.) беспокоили боли в колене. В медучреждении он должен пройти МРТ.

"Источник добавил, что посещение больницы состоялось поздно ночью, чтобы избежать пересудов и дальнейших домыслов со стороны других заключенных или сотрудников тюрьмы", - говорится в материале.

Отмечается, что Комбс не остался в больнице на ночь и был доставлен обратно в камеру после завершения МРТ.

О том, что рэпера возили в больницу, сообщает и портал TMZ, ссылаясь на свои источники.

При этом адвокат исполнителя отказался подтвердить или опровергнуть информацию.

"Я не могу комментировать ничего, связанного с перемещениями заключенных. Кроме того, я не буду комментировать ничего, связанного с возможными медицинскими проблемами", - заявил юрист Марк Агнифило.

Скандал с P. Diddy

В сентябре прошлого года адвокат известного американского рэпера и продюсера P. Diddy сообщил об аресте своего подзащитного.

Он также добавил, что Комбс сотрудничал со следствием и приехал в Нью-Йорк в ожидании обвинения. При этом вину рэпер не признает, а все обвинения против себя он ранее назвал сфабрикованными.

Речь идет об обвинении в сексуальном насилии. В мае этого года женщина по имени Джои Дикерсон-Нил заявила, что в 1991 году Комбс принудил ее употребить наркотики, после чего изнасиловал. Помимо этого, музыкант якобы снимал происходящее на видео.

В январе этого года было обнародовано уже третье обвинение, выдвинутое в отношении Комбса за последнее время. Анонимная обвинительница подала в суд иск, где заявила, что музыкант и его коллега по шоу-бизнесу певец Аарон Холл по очереди изнасиловали не только ее, но еще и ее подругу.

Позже рэпер обвинил прокуроров в незаконной утечке информации.

По данным Русской службы BBC, P. Diddy обвиняют в рэкете, принудительной секс-торговле и перевозке жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2217368-reper-p-diddy-popal-iz-tyurmy-v-bolnicu/