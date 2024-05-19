Видео избиения певицы Cassie рэпером P Diddy появилось в Сети

В сети появилось видео, на котором видно, как известный американский рэпер P.Diddy избил свою бывшую подругу, певицу Cassie, в одном из из отелей Лос-Анджелеса, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, в их распоряжении оказались эксклюзивные кадры избиения рэпером P Diddy своей бывшей девушки Кэсси Вентуру, известную под псевдонимом Cassie.

Кадры сняты с нескольких камер 5 марта 2016 года в уже неработающем на данный момент отеле InterContinental в Лос-Анджелесе. На них видно, как Вентура выходит из гостиничного номера и идет к лифтам. Рэпер, держа полотенце на поясе, бежит по коридору за Вентурой. Он хватает ее за шею и швыряет на пол. Все еще держа полотенце одной рукой, он пинает ее.

Когда Вентура находится на земле, Комбс поднимает с пола возле лифтов сумочку и чемодан. Он оборачивается и снова пинает Вентуру, пока она неподвижно лежит на полу. Затем он тащит Вентуру за ее толстовку в сторону комнаты, прежде чем уйти.

Затем видно, как Вентура медленно встает. Она собирает предметы с пола и идет взять трубку телефона на стене коридора возле лифтов. Но Шон Кобмс (настоящее имя рэпера) возвращается. Зеркало прямо напротив камеры наблюдения показывает, как Комбс толкает Вентуру. Через несколько секунд он садится на стул, хватает предмет со стола и с силой бросает его в певицу.

Телеканал уточняет, что Вентура отказалась комментировать видео. Не было пока комментариев и от самого рэпера.

Отметим, что по данным РБК, Кэсси Вентура ранее подала против рэпера иск в суд, обвинив музыканта в насилии. По словам певицы, экс-бойфренд издевался над ней на протяжении более десяти лет. Впрочем, примерно спустя сутки после подачи документов в суд женщина отозвала иск. Экс-возлюбленные достигли мирового соглашения и договорились больше не поднимать эту тему в своих социальных сетях и прессе.

Спустя несколько дней стало известно о другом иске. Женщина по имени Джои Дикерсон-Нил заявила, что в 1991 году Комбс принудил ее употребить наркотики, после чего изнасиловал. Помимо этого, музыкант якобы снимал происходящее на видео.

В январе этого года было уже третье обвинение, выдвинутое в отношении Комбса за последнее время. Анонимная обвинительница Джейн Доу подала в суд иск, где заявила, что музыкант и его коллега по шоу-бизнесу певец Аарон Холл по очереди изнасиловали не только ее, но еще и ее подругу.