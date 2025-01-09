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"Это апокалипсис!": живущая в Лос-Анджелесе Лидо готовится к эвакуации из-за лесных пожаров

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Лидо
Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская исполнительница Лидия Досалина, известная как Лидо и живущая в Лос-Анджелесе, рассказала о ситуации в городе, вокруг которого бушуют лесные пожары, передает NUR.KZ.

Лидо успела записать сторис в Instagram, в котором рассказала о пережитом.

"Ох, ребята, что у нас тут творится! Апокалипсис - ни больше, ни меньше! Вчера ночью начался сильный ветер, шторм! Такого я еще никогда не видела в Лос-Анджелесе. Впоследствии произошли возгорания, очень много сгорело домов, известных мест в Лос-Анджелесе", - отметила певица.

Она также рассказала, что эвакуировано уже несколько десятков тысяч людей.

"Вчера в 7 вечера выбило свет в нашем районе, отключилась связь. Вернули на некоторые время ночью и потом опять свет отключился до обеда сегодняшнего дня. Мы в безопасности, но в режиме ожидания, чтобы эвакуироваться", - поделилась она.

Сторис Лидо
Сторис Лидо. Скрин: instagram.com/lidiyabairon

Лидо также показала на карте, где находится ее дом, пожары бушуют неподалеку от него.

"В кружочке - наш дом, а вокруг пожары!" - ужаснулась она.

Сторис Лидо
Сторис Лидо. Скрин: instagram.com/lidiyabairon

Напомним, в американском штате Калифорния, рядом с Лос-Анджелесом, продолжает бушевать масштабный лесной пожар. Недавно в Сети были опубликованы новые кадры с места ЧП. На данный момент известно о 5 погибших, огнеборцы все еще не локализовали пожар.

Ранее президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Глава США распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

В Сети также появлялась информация о горящем знаке "Hollywood", однако позже фотографию назвали фейком.

Мы также писали, что дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и других знаменитостей сгорели в результате лесных пожаров в Калифорнии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2210013-eto-apokalipsis-zhivushchaya-v-los-andzhelese-lido-gotovitsya-k-evakuacii-iz-za-lesnyh-pozharov/

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