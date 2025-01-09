Красный закат над Лос-Анджелесом: появились новые фото и видео бушующего в США пожара

В американском штате Калифорния, рядом с Лос-Анджелесом, продолжает бушевать масштабный лесной пожар. В Сети опубликованы новые кадры с места ЧП.

По информации телеканала Fox News, информация о количестве погибших при пожаре за последние часы не изменилась. На данный момент известно о 5 погибших, огнеборцы все еще не локализовали пожар.

По последним данным телеканала CNN, район Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс уже полностью эвакуирован и теперь является "городом-призраком".

"Все продолжают говорить "апокалипсис", - сообщила с места происшествия корреспондент телеканала. По наблюдениям местных жителей, несколько часов назад художественная галерея и еще одно предприятие в этом богатом районе все еще стояли - теперь они лежат в руинах.

Житель Лос-Анджелеса Тони Эспиноза рассказал телеканалу, что его семья из 13 человек эвакуировалось в Лас-Вегас.

"Нам пришлось эвакуироваться. Мы уехали в спешке. У нас было всего несколько часов, чтобы собраться. Мои соседи все еще были в своих домах. У них было время только на то, чтобы принести самое необходимое. Мы больше не могли дышать", - сказал он.

Между тем, в Сети продолжают публиковать новые кадры с места ЧП.

Очевидцы и СМИ отмечают, что площадь пожара только увеличивается.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Глава США распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. На тот момент уже были эвакуированы 30 тыс. человек.

Сегодня пользователи социальной сети X заявили, что разошедшиеся ранее фото с якобы загоревшимся знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк.

В декабре прошло года в Калифорнии также вспыхнул лесной пожар. Огонь добрался до пляжей Малибу. Около 20 тыс. человек получили уведомление об эвакуации. Свои дома покинули и некоторые знаменитости. Например, актеры Дик ван Дайк и Мира Сорвино.