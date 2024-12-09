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Эзотерика

CNN: Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании девочки-подростка

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Шон Комбс (P. Diddy), Бейонсе и Jay-Z на CFDA Fashion Awards 2004
Шон Комбс (P. Diddy), Бейонсе и Jay-Z на CFDA Fashion Awards 2004. Фото: Getty Images / Jamie McCarthy

Известного американского рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании девочки-подростка на вечеринке P. Diddy в 2000 году, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, женщина, которая изначально обвинила в изнасиловании Шона Комбса, известного как P. Diddy, позже дала показания, что на той же вечеринке ее изнасиловал и знаменитый рэпер, продюсер Шон Картер, известный как Jay-Z.

По словам заявительницы, на момент изнасилования ей было 13 лет. Она утверждает, что все произошло после вручения премии Video Music Awards в 2000 году.

"Она начала чувствовать себя дурно после того, как выпила на вечеринке, и зашла в соседнюю спальню. Женщина утверждает, что Картер изнасиловал ее первым, а затем – Комбс. По ее словам, она ударила Комбса и убежала с вечеринки", – говорится в материале.

Jay-Z прокомментировал обвинения в свой адрес.

"Они настолько отвратительны по своей сути, что в таком случае нужно подавать уголовный иск, а не гражданский! Любой, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заперт", – заявил Шон Картер.

Телеканал CNN также обратился за комментарием к жене Jay-Z Бейонсе Ноулз, но ответа пока не получил.

Скандал с P. Diddy

Напомним, 17 сентября адвокат известного американского рэпера и продюсера P. Diddy сообщил об аресте своего подзащитного.

Он также добавил, что Комбс сотрудничал со следствием и приехал в Нью-Йорк в ожидании обвинения. При этом вину рэпер не признает, а все обвинения против себя он ранее назвал сфабрикованными.

Речь идет об обвинении в сексуальном насилии. В мае этого года женщина по имени Джои Дикерсон-Нил заявила, что в 1991 году Комбс принудил ее употребить наркотики, после чего изнасиловал. Помимо этого, музыкант якобы снимал происходящее на видео.

В январе этого года было обнародовано уже третье обвинение, выдвинутое в отношении Комбса за последнее время. Анонимная обвинительница подала в суд иск, где заявила, что музыкант и его коллега по шоу-бизнесу певец Аарон Холл по очереди изнасиловали не только ее, но еще и ее подругу.

Позже рэпер обвинил прокуроров в незаконной утечке информации.

По данным Русской службы BBC, P. Diddy обвиняют в рэкете, принудительной секс-торговле и перевозке жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2197839-cnn-repera-jay-z-obvinili-v-iznasilovanii-devochki-podrostka/

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