"Мы тоже верили в чудо вместе с вами": семья Анастасии Заворотнюк сделала обращение в Сети

Семья Анастасии Заворотнюк сделала обращение в соцсети. Ее родные выразили благодарность коллегам, друзьям актрисы и ее поклонникам за поддержку и веру в ее исцеление, передает NUR.KZ.

"Сегодня 9-й день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в Чудо вместе с вами.

Для нас было большим удивлением, что с предложением помощи к нам обращались люди из разных уголков мира.

Замечательная девушка из Папуа Новая Гвинея везла в Москву какой-то чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет при онкологии. Огромное количество знакомых и едва знакомых людей привозили из разных стран необходимые лекарства.

Детки, которым когда-то наша Настя помогала справиться с тяжелыми заболеваниями, держала их за руки и делилась своей энергией, предлагали приехать и дать ей теперь уже свои силы.

Детки из детских домов присылали свои рисунки, стихи и письма", - отмечено в публикации.

Родные также выразили благодарность коллегам актрисы и ее близким друзьям.

"Спасибо коллективу ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за то, что всегда относились с пониманием и репетировали все шоу по ночам, чтобы Петр мог целый день проводить рядом с Настей.

Спасибо коллегам нашей Насти - актерам, певцам, музыкантам, ведущим, режиссерам, продюсерам - за аудио и видеосообщения со словами любви и поддержки, которые были так ей необходимы. Большое спасибо близким и настоящим друзьям нашей Насти", - написали родные актрисы.

Они также искренне поблагодарили монастыри во многих странах мира, в которых каждый день в 9 часов вечера шли службы, где молились за Анастасию.

"Отдельное спасибо Покровскому монастырю и Игумении Феофании за такое ценное внимание и участие, за любовь к Насте и духовную поддержку Петра и Милочки. Спасибо всем поклонникам - все ваши добрые пожелания мы всегда читали нашей Насте.

Спасибо всем за то, что видели в ней не просто яркую звезду экрана, но замечали ее внутреннюю красоту, доброту, душевность. Она действительно была такой. Давайте помолимся за нее сегодня, чтобы ее путь был легким. Наша Настя, знай, что мы все тебя очень любим!" - отмечено в посте.

Напомним, 53-летняя Анастасия Заворотнюк скончалась на днях после продолжительной болезни. Актриса в течение нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием.

Она родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Любовь зрителей ей принесла роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня".

Высказываясь о смерти, ее 28-летняя дочь Анна отметила, что мама - это "лучшее, что у нее было". Свои соболезнования также выразили коллеги артистки. Проститься с любимой актрисой пришли сотни людей.