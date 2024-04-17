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Эзотерика

Казахстанские артисты отправились в Уральск поддержать пострадавших от паводков жителей

Опубликовано:

Роза Алкожа, Ергали Абдрайымов и Гульзира Айдарбекова
Роза Алкожа, Ергали Абдрайымов и Гульзира Айдарбекова. Кадр из видео: instagram.com/roza_alqozha

Представители казахстанского шоу-бизнеса отправились в ЗКО, чтобы поддержать местных жителей, пострадавших от паводков. Видео в Instagram разместила певица Роза Алкожа, передает NUR.KZ.

"Мы приехали в Уральск, встретились с людьми, передали помощь от представителей сферы культуры, между делом даже спели песни", - написала Роза Алкожа.

В составе делегации артистов есть продюсер и мама Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова, певец Мирас Бекжанов, продюсер группы "Жігіттер" Ергали Абдраимов, музыкант и композитор Октябрь Алтаев и другие.

Ранее Димаш Кудайберген приезжал в подтопленный Актобе. Он встретился со спасателями в Актюбинской области и поблагодарил за их труд, а также увиделся с местными жителями пострадавшего от паводков города Кульсары.

Мы также писали, что Ренат Гайсин принимал участие в берегоукрепительных работах в родном Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2086172-kazahstanskie-artisty-otpravilis-v-uralsk-podderzhat-postradavshih-ot-pavodkov-zhiteley/

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