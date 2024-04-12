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Димаш Кудайберген встретился с жителями подтопленного Кульсары (видео)

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Димаш Кудайберген с жителями Актюбинской области
Димаш Кудайберген с жителями Актюбинской области. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель с мировым именем Димаш Кудайберген встретился с жителями Актюбинской области, которые пострадали во время паводков, передает NUR.KZ.

Напомним, Димаш Кудайберген приехал в затопленный Актобе. Он встретился со спасателями в Актюбинской области и поблагодарил за их труд.

В своем Instagram Димаш показал, как прошла встреча с жителями города Кульсары. Он отметил, что в такие сложные моменты важна сплоченность.

"Самое главное, чтобы наш народ жил в мире и добром здравии. Сейчас нам нужно объединиться, мы не должны терять веры в лучшее.

И если сегодня причиной нашего приезда стали столь грустные обстоятельства, пусть в будущем мы будем встречаться только по хорошим поводам, пусть у нас будет много радости", - отметил он.

Мы также писали, что отечественный композитор и продюсер Ренат Гайсин принимает участие в берегоукрепительных работах в родном Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2083499-dimash-kudaybergen-vstretilsya-s-zhitelyami-podtoplennogo-kulsary-video/

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